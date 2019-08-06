İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA