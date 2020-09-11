FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

13 sivilin de içinde olduğu 44 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda muvazzaf ve ihraç edilen birçok asker yakalandı. Örgütün sivil yöneticileri de gözaltına alındı.