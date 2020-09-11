Haber Giriş: Kaynak: Reuters
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli çok sayıda ilde gerçekleştirilen şafak baskınlarında, muvazzaf ve meslekten ihraç birçok asker ile örgütün sivil yöneticileri yakalandı.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleşti.
13 sivilin de içinde olduğu 44 kişinin yakalanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda muvazzaf ve ihraç edilen birçok asker yakalandı. Örgütün sivil yöneticileri de gözaltına alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 06:57
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