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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama

FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşıdan 21'i tutuklandı.

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FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon: 21 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden 24'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 21'i tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 10 Eylül'de aralarında muvazzafların da bulunduğu 33 binbaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün sivil asker yöneticileri ile irtibatlarının olduğu tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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