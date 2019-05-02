Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammet Köleoğlu ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, mütalaada sanığın cezalandırılmasının talep edildiğini söyledi.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Köleoğlu ise, daha önceki duruşmalarda isimlerini verdiği kişilerin hepsinin, "il ağabeyi" olduğunu bilerek kendisiyle birlikte olduklarını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık talebini kabul etti

Hayatı boyunca esnaf, işçi ve memur olmak üzere 100 bine yakın insana sohbet verdiğini öne süren Köleoğlu, 2015 yılından sonra FETÖ yapısından istifa ederek ayrıldığını iddia etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini aktaran Köleoğlu, hiçbir hukuksuz faaliyetin içerisinde olmadığını savunarak, "terör örgütü yöneticiliği" suçu yerine "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmak istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yılla yargılanmasına karar verilen sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini kabul ederek, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA