Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 07.08.2023 17:58

FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden ve eski İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Mülkiye Baş Müfettişi Ergüder Can, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Manisa'da yakalandı.

FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik araştırmaları sonrasında örgüt üyelerinden birinin Alaşehir ilçesinde gizlendiği bilgisini aldı.

MİT ile ortak sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında örgüt üyesi Ergüder Can'ın gizlendiği bağ evinin yeri belirlendi.

Arazide alınan önlemlerin ardından bağ evine operasyon düzenlendi. Ergüder Can gözaltına alındı.

Birçok ilçede kaymakamlık yapan Ergüder Can, son olarak İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ETİKETLER
FETÖ Manisa
Sıradaki Haber
Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
İngiliz hükümeti, yasa dışı göçmen çalıştıranlara verdiği cezaları artırıyor
19:27
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
18:31
BIST 100 rekor tazeledi
18:28
Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı
18:18
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ