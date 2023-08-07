FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik araştırmaları sonrasında örgüt üyelerinden birinin Alaşehir ilçesinde gizlendiği bilgisini aldı.

MİT ile ortak sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında örgüt üyesi Ergüder Can'ın gizlendiği bağ evinin yeri belirlendi.

Arazide alınan önlemlerin ardından bağ evine operasyon düzenlendi. Ergüder Can gözaltına alındı.

Birçok ilçede kaymakamlık yapan Ergüder Can, son olarak İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.