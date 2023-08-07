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Türkiye
AA 07.08.2023 17:25

Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu

Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı adam, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan 74 yaşındaki Fahri Y'den haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu

Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.

Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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