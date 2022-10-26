İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sonucunda İstanbul ve Yalova'da operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, örgütün sözde güvenli olarak tabir edilen "örgüt evlerinde" kaldıkları ve firari olarak aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda, ihraç edilen 1 polis memuru, 1 öğretmen, 1 mühendis, 1 vergi müfettişi, 1 araştırma görevlisi, 1 zabıt katibi, 1 TCDD'de sözleşmeli memur ile 1 aktif gelir uzman yardımcısı, 2 KHK kapsamında kapatılan kurum çalışanı ve 8 özel sektör çalışanı olmak üzere 18 kişi yakalandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını @trthaber muhabiri Hamza Çiftçi aktardı. pic.twitter.com/Jcdv1YOZRL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2022

Yalova'da 2 kişi gözaltına alındı

Yalova Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce de örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, üniversite dönemlerinde örgüte ait evlerde kalan ve "ev ablası" olarak faaliyet gösteren, biri KHK kapsamında kapatılan kurum çalışanı, diğeri özel sektör çalışanı olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.