Türkiye
FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı23 Eylül 2019 Pazartesi 12:31 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:35
12 ilde ve KKTC'de Kilis merkezli operasyonda FETÖ'nün gizli askeri yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 7'si aktif görevde asker 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için Kilis merkezli 12 il ve KKTC'de 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7'si aktif görevde asker 24 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: FETÖ operasyonu KKTC Kilis