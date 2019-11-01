Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Deniz Kuvvetleri mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 1'i Bylock kullanıcısı, 7'si aleyhinde beyan ve teşhis olan olmak üzere, 1 aktif görevde 4 ihraç edilen, 2 görevden uzaklaştırılan, 2 emekli subay ve astsubay rütbesinde asker kişiler ile 3 eski askeri öğrencinin gözaltına alınması için Ankara merkezli 4 ilde operasyon yaptı.

Operasyonların sürdüğü ve şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: TRT Haber