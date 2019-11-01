Türkiye

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

01 Kasım 2019 Cuma 09:02 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 09:03

Sis nedeniyle D-100 kara yolunda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.