Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılıp 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan zanlı yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, iftira, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanma suçlarından toplamda 51 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı ve emniyet amiri rütbesindeyken görevden ihraç olduğu tespit edilen kişiyi, kent merkezinde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA