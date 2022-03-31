İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'nün faaliyetleri ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde Marmara Bölgesi faaliyetlerini yürüten İstanbul yapılanmasının, "Suriçi Büyükşehir", "Surdışı Büyükşehir" ve "Anadolu Büyükşehir" olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığını belirleyen savcılık, bu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere bölündüğünü tespit etti. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Elektrikli süpürgeden dolar çıktı, 'telefonları kırın' talimatı verildi.



İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarına @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/YgV4hJNSy4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2022

İstanbul'da 13, Bursa'da da bir adreste 22 Mart'ta düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı. Evde yapılan aramada 322 bin TL,

93 bin 315 dolar, 4bin 485 euro ve 483 bin TL değerinde altın ele geçirildi.

Dolarlar örgüt evlerinden birinde elektrikli süpürgenin içinden çıktı.



Şüphelilerin olası polis baskınında deşifre olmamak için "telefonları kırın" talimatları verdikleri belirlendi.

Şüphelilerin özellikle öğrenci evlerine ve örgüte eleman kazanma çabasına öncelik verdiği anlaşıldı.

FETÖ’den tutuklu bulunan ve örgüt içinde sözde mağdur aileler olarak tabir edilen şahıslara hala maddi yardım sağladıkları ve kendi içlerinde örgüte bağlı olarak hareket eden esnaftan para toplamaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Sanal ortamda şifreli uygulamalar kullandıkları, birbirlerine deşifre olmamak için kod isim verdikleri de tespit edildi.