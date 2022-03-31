Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil ile tırın karıştığı kazada araçlar küle döndü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da otomobil ile çarptığı tırın dorsesinde çıkan yangın sonucu araçlar kullanılamaz hale geldi.
Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, içinde yük bulunan bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın ardından tırın dorsesi ile otomobil alev aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın dorsesi ve otomobilde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yapıyor.
Kaza nedeniyle İstanbul istikametine trafik, yan yoldan kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Yangın
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