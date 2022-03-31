Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 74 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.
Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
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