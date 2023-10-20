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Türkiye
DHA 20.10.2023 16:17

FETÖ yalanıyla bir çiftin 12 milyon lirasını dolandırdılar

Balıkesir'de, telefonda kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıttıkları çiftin 12 milyon lirasını dolandıran 11 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

FETÖ yalanıyla bir çiftin 12 milyon lirasını dolandırdılar

H.E. ve kocası İ.E'ye telefonla ulaşan dolandırıcılar, MİT görevlisi ve polis olduklarını, banka hesaplarını FETÖ bağlantılı kişilerin kullandığını ve operasyon yapacakları yalanını söyledi.

Buna inanan çift, kendilerine ait İstanbul'daki bir ev, Balıkesir ve İzmir'deki birer dükkan ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki bir yazlığı sattı.

Şüphelilere 12 milyon lirasını kaptıran çift, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayarak polise şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucunda Balıkesir, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa'da 13 şüpheliyi tespit etti.

Eş zamanlı operasyon

Ekipler, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bu illerde 26 ekipte 96 personelin katılımıyla operasyon başlattı. Eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve 17 banka kartı ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Polis, diğer iki zanlıyı yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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