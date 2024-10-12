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Türkiye
AA 12.10.2024 16:29

FETÖ üyeliğinden aranan karı koca Ankara'da yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve evli olan Ö.K ile S.K, Ankara'da yakalandı.

FETÖ üyeliğinden aranan karı koca Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçlarından aranan Ö.K ile S.K gözaltına alındı.

ByLock kullandıkları tespit edildi

Ö.K ile S.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici pozisyonunda oldukları, kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları ve çok sayıda hesaplarının olduğu tespit edildi.

S.K'nin 2011-2017 yılları arasında örgütün "Kırklareli il sorumlusu" olduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştığı ve örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adının çok fazla geçtiği belirlendi.

Ö.K'nın ise Kırklareli Üniversitesinde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, çalıştığı dönemde "Kırklareli üniversite sorumlusu" olarak görev yaptığı üniversitedeki öğretim üyesi ve akademisyenlerden sorumlu olduğu, bu sayede çok sayıda eleman kazandırdığı tespit edildi. Kod adı olarak "Erkan" ismini kullandığı belirlenen Ö.K'nın adının, etkin pişmanlıktan faydalan çok sayıda örgüt üyesinin ifadesinde geçtiği öğrenildi.

Sürekli adres ve kılık değiştirmişler

Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri, ekiplerin takibi sonucu Altındağ'daki bir dubleks apartman dairesinin üst katında yaşadıkları tespit edildi.

Daire içinden kapattıkları üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek burada kayıtsız şekilde yaşadıkları belirlenen Ö.K ve S.K, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

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