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Türkiye
DHA 08.10.2023 16:25

FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı

Bartın’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu Amasra’da saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçu kapsamında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu ilçede saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan Kopoycu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.

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Bartın FETÖ Terörle Mücadele
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