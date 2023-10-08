Ordu'nun zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi

Belediye tarafından kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Ordu zeytinyağlı karalahana sarması, belediyenin girişimleri ile coğrafi işaret aldı. Böylece il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı 17'ye yükseldi.

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Öte yandan kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı ve Ordu içli tavanın tescillendiği de aktarıldı.