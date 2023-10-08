Açık 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.10.2023 16:06

Ordu'nun zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu zeytinyağlı karalahana sarması" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Bununla birlikte il genelindeki tescilli ürün sayısı 17'ye çıktı.

Ordu'nun zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi

Belediye tarafından kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Ordu zeytinyağlı karalahana sarması, belediyenin girişimleri ile coğrafi işaret aldı. Böylece il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısı 17'ye yükseldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı ve Ordu içli tavanın tescillendiği de aktarıldı.

ETİKETLER
Ordu
Sıradaki Haber
Mersin'de mobilya imalathanesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
İsrail takımlarının maçları ertelendi
16:47
Aliyev: Güney Kafkasya'da barışın tesis edilmesinin zamanı geldi
16:30
İETT otobüsünde yangın paniği
16:28
FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı
16:34
İsrail, Lübnan'ın güneyini yeniden vurdu: Patriotlar devrede
16:26
Suriye ordusunun 6 sağlık tesisine düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
Knidos'un tarihi yapıları kazı ve restorasyonla ayağa kaldırılıyor
FOTO FOKUS
İsrail füzesi canlı yayında Gazze'ye böyle düştü
İsrail füzesi canlı yayında Gazze'ye böyle düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ