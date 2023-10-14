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Türkiye
AA 14.10.2023 21:13

Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
[Fotograf: AA]

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.

Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Su giderlerinde temizlik çalışması yapılmadığını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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