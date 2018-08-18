Fethiye'de bayram trafiğine helikopterle denetim

Gece ve gündüz havadan görüntü kaydetme özelliğine sahip helikopter, Antalya-Fethiye karayolunda araç takibi yaptı.

Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler, bölgedeki ilgili ekiplere bildirildi, güzergah üzerindeki trafik ekipleri de sürücüleri durdurdu.

Helikoptere binen Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner de uygulamayı takip etti. Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fethiye'nin önemli turizm merkezlerinin arasında bulunduğunu, bayram tatili dolayısıyla yoğun tedbirler aldıklarını söyledi.

İlçede özellikle akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığını belirten Şahiner, "Ölüdeniz yolunda trafik yoğunluğu çok yaşanıyor. Helikopterle denetimin çok daha etkin olduğunu gördük. Bayram boyunca bu gibi denetimler devam edecek. Vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını ve emniyet kemerlerini takmalarını istiyoruz. bayram yoğunluğunda kimse bir sıkıntı acı yaşamasın." diye konuştu.

Kaynak: AA