Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zaman ve mevkilerde lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

İki ayrı lastik bottaki 33 yabancı uyruklu göçmenler sahil güvenlik botuna alındı.

Aynı zamanda ekipler, Fethiye açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, sürüklenen yelkenlideki 29 düzensiz göçmeni daha kurtardı. Organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.