Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dalaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Çöğmen Mahallesi Kepez Sokak'taki bir evde belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde bulunan 82 yaşındaki Hayrullah Muslu ve 78 yaşındaki Esma Muslu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının ocakta unutulan tencerenin alev alması sonucu çıktığı öğrenildi.
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