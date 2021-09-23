Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Faturasız cep telefonu aksesuarı operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faturasız ticaret yapıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde yapılan aramada, cep telefonu kılıfı, şarj aleti ve bataryadan oluşan 1997 faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Samsun Kaçakçılık
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