Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, "akademik ve Ar-Ge" ile "atmosferik alerjik polen gözlem, tahmin ve uyarılar" konularında iş birliği protokolleri imzalandı.

"Meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz"

Hava tahmini için harcanan 1 liranın, başta tarım olmak üzere birçok sektörde 15 lira kazanca denk geldiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bugün hava tahmin tutarlılığımız yüzde 90'ların üzerine ulaştıysa, ilgili tüm sektörler meteorolojiyle ilgili anlık ve kaliteli verilere ulaşabiliyorsa, bunun arkasında meteorolojiye verdiğimiz önem ve yaptığımız çalışmalar vardır.

Buradan gururla söylüyorum, artık meteorolojide şampiyonlar ligindeyiz. Hava tahmin tutarlılığında ilk 10 ülke içindeyiz. 7/24 hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz yakın zamanda 15 günlük hava tahminlerini de yayınlamaya başlayacak."