Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü
[Fotoğraf: İHA]
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a ilk kar erken düştü.
Uludağ'da sıcaklık gece sıfırın altına kadar düştü.
Oteller bölgesi ve zirvede, öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur zamanla kara döndü.
Kar yağışının gece aralıklarla sürmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkileri Uludağ'da yarın hava sıcaklığının bir miktar artmasını bekliyor.
Etiketler: Kış Turizmi Bursa Kar Yağışı
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