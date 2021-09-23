Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Şakir Ünalkaç, Ankara’dan yolcu minibüsüne binerek Kırıkkale’ye hareket etti.

Kırıkkale kent girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan yolcu minibüsünde tüm yolcuların HES kontrolü yapıldı.

Yolculardan üniversite öğrencisi Ünalkaç’ın da yapılan HES kodu sorgulamasında koronavirüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı.

Olay yerine İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri sevk edildi. Salgın denetim ekipleri, koronavirüs testi pozitif olan öğrenci Ünalkaç’ı karantina yurduna götürdü.

Ekipler, öğrenci Ünalkaç ve minibüs sürücüsüne koronavirüs kurallarını ihlal ettiklerinden dolayı 4 bin 50’şer lira para cezası uyguladı.

Minibüs sürücüsü, eski tip telefon kullandığı için yolcuların HES kodu sorgulaması yapma imkanının olmadığını belirtti.