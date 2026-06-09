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Türkiye
AA 09.06.2026 16:31

Fatma Şahin: Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Halep-Gaziantep, Halep-Şam, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım" dedi.

Fatma Şahin: Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var

"AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep", Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonu ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO holdinglerin katkısıyla Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Şahin, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Suriye ile ticari ilişkilerde önemli fırsatlar olduğunu ve bunların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kendisinin de bir mühendis olduğunu hatırlatan Şahin, "Ölçmediğin hiçbir şeyi yönetemezsin, yönetmediğin hiçbir şeyi düzeltemezsin. Halep-Gaziantep, Halep-Şam, Suriye-Türkiye arasında çok büyük fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirmemiz ve çözüm üretmemiz lazım. Abdulhamithan'ın Hicaz demir yolunu yeniden hayata geçirmemiz, Atatürk'ün 10. Yıl Marşı'ndaki 'demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan' dediği lojistik sistemi hayata geçirmemiz lazım." dedi.

Şu an Gaziantep'te yerli ve milli tramvay kullandıklarını anlatan Şahin, "TOGG'u üreten anlayış bugün yerli ve milli mühendisler tarafından kendi tramvayını yapıyor. Biz bunu Çin'den alıp 3 yıl önce çalıştırabilirdik ama Sakarya'da yerli ve milli tramvayı yaptık ve baklava sarısı rengi verdik. Artık bunları daha çok kullanma ve bütün bölgeyi bunlarla döşeme zamanıdır." ifadelerine yer verdi.

"Biz öldürmedik, biz yaşattık"

Suriye'de iç savaşın çıktığı ilk dönemde herkesin 3 maymunu oynadığını ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Aylan bebekler Ege Denizi'nde ölürken, öldürülürken 'dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür.' diyen Recep Tayyip Erdoğan ile biz öldürmedik, biz yaşattık. 24 yıl önce partimizi kurarken de 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Veren el alan elden üstündür, komşusu açken tok yatan bizden değildir anlayışının, bu medeniyetin çocuklarıyız biz."

Şahin, ticaret savaşlarının her gün devam ettiğini belirterek, "ABD Gazze'deki ölümlere müsaade ederken ticaret savaşları üstünden 3 maymunu oynuyor. Allah'ın izniyle Emevi Camisi'nde nasıl halıcılar birliğiyle halı yapıp şükür namazı kıldıysak, rabbim Gazze'de de bize halısını yapıp şükür namazı kılmayı nasip edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansına ve Genel Müdür Serdar Karagöz'e ayrı bir parantez açarak teşekkür eden Şahin, "14 dil ile bu bölgenin kalkınma hamlesinde, habercilik anlayışındaki güvenilirliğiyle yeni bir döneme bismillah dedik." ifadelerini kullandı.

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