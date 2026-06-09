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Türkiye
AA 09.06.2026 15:20

Esenyurt'ta 4 binanın çatısında yangın

Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Esenyurt'ta 4 binanın çatısında yangın

Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaların çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binaların çatısında hasara yol açan yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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