Şanlıurfa'da şebekeden kaçak hat çekerek araç şarj eden kişiye ceza

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri, kent genelinde yürüttükleri rutin denetimler kapsamında Eyyüpkent Mahallesi'ndeki Zahireciler Borsası bölgesinde inceleme yaptı.

Ekipler, bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, ambarın üzerinden geçen ana elektrik hattından harici kablo çekilerek şarj edildiğini tespit etti.

Güvenlik önlemi alınmadan kurulan kaçak düzenek ekiplerce iptal edilirken, araç sahibi F.P. hakkında usulsüz elektrik kullanımı gerekçesiyle tutanak düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, yüksek güç gereksinimi olan elektrikli araçların standart dışı bağlantılarla şarj edilmesinin yangın, şebeke arızası ve elektrik çarpması gibi ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de geçmiş dönemde kaçak hatla şarj edilen elektrikli bir aracın yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği anımsatılarak, bu tür usulsüz kullanımlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.