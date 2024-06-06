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Türkiye
DHA 06.06.2024 04:04

Fatih'te yangın çıkan ahşap baraka küle döndü

İstanbul Fatih'te, boş arsada bulunan ahşap barakada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih'te yangın çıkan ahşap baraka küle döndü
[Fotograf: İHA]

Fatih'te Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta bulunan boş arsadaki ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangınçıktı.

Yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada alevler tüm barakayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, baraka küle döndü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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