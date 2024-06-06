Fatih'te yangın çıkan ahşap baraka küle döndü

Fatih'te Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta bulunan boş arsadaki ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangınçıktı.

Yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bu sırada alevler tüm barakayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, baraka küle döndü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.