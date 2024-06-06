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Türkiye
İHA 06.06.2024 01:14

Yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burdur’da evininin yakınında çıkan otluk yangınını söndürmek isterken kalp krizi geçiren kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Evinin önünde bulunan arazide ağaç yetiştiren 60 yaşındaki Ali Yıldıran bahçede çıkan kuru otları yakmak isterken alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangını söndürmek için müdahalede bulundu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Ali Yıldıran kalp krizi geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otluk yangını söndürülürken Ali Yıldıran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldıran hayatını kaybetti. 

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