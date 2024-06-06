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Türkiye
AA 06.06.2024 00:16

İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi

Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'in bazı mahallelerine terfi merkezindeki yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 09.00'dan 00.00'a kadar su verilemeyecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde 15 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Beşyüzevler Terfi Merkezi'nde yenileme çalışması yapılacak.

Çalışmalardan dolayı Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa ve Esenler'de bazı mahallelere bugün saat 09.00 ila 00.00 saatleri arasında 15 saat su verilemeyecek.

Kesinti yapılacak mahalleler ise şöyle sıralandı:

"Gaziosmanpaşa ilçesinde Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak, Mevlana, Karadeniz, Karayolları, Hürriyet, Kazım Karabekir, Yenimahalle mahalleleri. Eyüpsultan ilçesinde Akşemsettin, Alibeyköy Merkez üst kotları, Çırçır, Karadolap, Yeşilpınar mahalleleri. Sultangazi ilçesinde Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. Yıl, 75. Yıl mahalleleri. Bayrampaşa ilçesinde Kocatepe, Cevat Paşa, Yıldırım Mahallesi'nin bir bölümü. Esenler ilçesinde Oruç Reis Mahallesi'nin bir kısmı."

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İSKİ İstanbul Su Kesintisi
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