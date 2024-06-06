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Türkiye
AA 06.06.2024 00:03

Kadıköy'de otelde yangın

Kadıköy'de bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'de otelde yangın
[Fotograf: AA]

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müşteriler tedbir amaçlı bir süre otelin dışına çıkarıldı.

Kadıköy'de otelde yangın

Otele gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, caddedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

Farklı ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler tekrar içeriye alındı, caddedeki trafik akışı da normale döndü.

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