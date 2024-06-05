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Türkiye
AA 05.06.2024 23:34

Artvin'de tekne battı: 5 yaralı

Artvin'de gezi teknesi alabora oldu. Göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin'de tekne battı: 5 yaralı

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.

Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

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Artvin Boğulma
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