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Türkiye
AA 05.06.2024 21:17

Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesinde feribottan atlayarak suda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli'de feribottan atlayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ-Tunceli arasında sefer yapan feribota binen kişinin dün Keban Baraj Gölü'ne atlayıp bir süre yüzdükten sonra suda kaybolması üzerine başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi.

Jandarma ekipleri feribottaki güvenlik kameralarını inceleyerek suya atlayan kişinin 23 yaşındaki B.A. olduğunu tespit etti.

B.A'nın bulunması için çalışma yürüten ekipler, botlar yardımıyla su yüzeyinde ve dibinde arama yaptı. Çalışmalarda il merkezi ile Elazığ, Van, Ankara ve Diyarbakır'dan gelen birçok ekip görev aldı.

Gruplar halinde baraj gölüne açılan ekipler, row (su altı görüntüleme cihazı) ile B.A'nın cansız bedeninin bulunduğu alanı tespit etti.

Dalgıçların çalışmasıyla suyun yaklaşık 60 metre derinliğinden çıkarılan ceset, ambulansla Pertek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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