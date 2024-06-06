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Türkiye
AA 06.06.2024 00:08

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 8. Anadolu Medya Ödülleri törenle sahiplerini buldu. En iyi dijital platform ödülü, kısa sürede 4 milyon üye sayısını aşan TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin oldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Türkiye Basın Konfederasyonu çalışmalarına başladıklarını, uluslararası düzeyde büyük bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerleyeceklerini söyledi.

Bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlıklarını sunan Burhan, "22 yıllık iktidarınız boyunca ulaşımdan sağlığa, tarımdan milli savunmaya kadar binlerce büyük projeye imza attınız. Ancak bize göre en önemli projeniz, Anadolu insanına özgüven vermenizdir." diye konuştu.

Cumhuriyet'ten, bayraktan, demokrasiden yana taraf olduklarının altını çizen Burhan, Türkiye'ye hizmet eden, yerli ve milli olan, hak eden herkese ödül verdiklerini kaydetti.

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Son yıllarda Türkiye'de yayın yapan yabancı medya kuruluşlarının amacının sadece medyada çoğulculuğu sağlamak olmadığına işaret eden Burhan, "Elbette çok sesli medya olmalıdır ancak bu yabancı medya kuruluşlarının bir amacı da ülkemizde kaos oluşturmaktır. Ayrıca kültürel erozyonu destekleyen bir strateji izliyorlar." dedi.

Burhan, bazı ulusal kanallardaki kadın ve aile programlarına dikkati çekerek, "Kadın ve aile programları tam bir felaket. Bu programları izleyenler aileden soğuyorlar. Bu çarpık ilişkileri göz önüne sermenin kime ne faydası var? Bu yayınlar konusunda gerekli düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerel basına pozitif ayrımcılık"

Anadolu medyasının Cumhuriyet, demokrasi, ezan ve bayrak olduğunu vurgulayan Burhan, "Gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport talebi var. Bu arkadaşlarımız savaşta, depremde, afette görev yapıyorlar. Böyle bir ihtiyaç olduğunu belirtiyorlar. İnşallah bu konuda bir müjde bekliyoruz." dedi.

Kanalların ödediği ücretler konusunda yerel basına pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Burhan, bakanlıkların yaptığı kamu spotlarının yerel televizyonlarda ücretli yayınlanmasının Anadolu kanallarına büyük destek olacağını söyledi.

Özel sektörde çalışan medya emekçilerinin özlük haklarında sorunlar olduğuna dikkati çeken Burhan, bunların çözümü için destek istedi.

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Konuşmaların ardından medya mensuplarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Törende, Altaş TV'den Semra Şimşek'in "Köylü Kızı Semra" programı "Yılın Yerel Belgesel Programı", Haber 61 TV'de yayımlanan "Spor Gündemi" programı ise "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.

"Yılın Yerel Televizyonu" kategorisinde "TV A", "Yılın Yerel Televizyon Yöneticisi" kategorisinde ise Türk Haber kanalından Bahtiyar Ersoy ödüle layık görüldü.

"Yılın Yerel Medya Vefa Ödülü"nün Kanal 26'dan merhum İlhan Yalçın adına Yiğit Can Yalçın'a verildiği törende, "Dayanışma Ödülleri" ise Aksu TV'den Cüneyt Beyit'e, Vuslat Anadolu TV'den Selahattin Bayrak'a, Gözde TV'den Mahmut Hallaç'a, HRT TV'den Ferit Şahin'e takdim edildi.

Törende, Yılın Yerel Radyosu Ödülü'ne Tempo FM, Yılın Yerel Radyo Yöneticisi Ödülü'ne Gün FM'den Fadime Akar, Yılın Yerel Gazetesi Ödülüne Lider Gazetesi, Yılın Yerel Gazete Yöneticisi Ödülü'ne ise Tarık Yılmaz layık görüldü.

Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Diğer ödül kategorileri ve kazananların isimleri şöyle:

Yılın Yerel Haftalık Gazetesi: Pusula Gazetesi- Hüseyin Kutgün- Yalova

Yılın Yerel IP Televizyonu: Muğla Türk TV- Serap Özdemir

Yılın İnternet Medyası: "Yerel Van Haber- Erhan Uğurlu ve Ege'den Son Söz- Fatih Yapar

Yılın İnternet Medya Yöneticisi: Şerife Türkeş- medyahabersitesi.com

Yılın Yerel Haber Sitesi: Haber Dairesi- Mustafa Tatlısu

"Ulusal Medya" kategorisinde ödüle layık görülenler ise şu şekilde sıralandı:

Yılın Kültür Sanat Programı: Esra Gezginci- Esrarengiz İstanbul- NTV

Yılın Televizyon Yorumcusu: Zafer Şahin-CNN Türk

Yılın Genel Yayın Yönetmeni: Ahmet Hakan Coşkun- Hürriyet Gazetesi

Yılın Onur Ödülü: Yavuz Donat- Sabah gazetesi

Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Gürel- TV100

Yılın Ankara Temsilcisi: Fevzi Çakır- Habertürk

Yılın Sosyal İçerikli Programı: Diyanete Soralım-Furkan Aktepe- Diyanet TV

Yılın Farkındalık Programı: Ülkenin Çocukları- Şermin Dural- Ülke TV

Yılın Yayınevi: Ketebe Yayınları- Furkan Çalışkan- Albayrak Medya Grubu

Yılın Medya Grubu Yöneticisi: Murat Çiçek - TürkMedya

Yılın Gazete Eki: Hürriyet Ankara Eki- Murat Yılmaz

Yılın Sabah Programı: Manşetlerin Dili-Murat Alan-Akit TV

Yılın Televizyon Yöneticisi: Taha Dağlı-Haber Global

Yılın Dijital Platformu: Tabii-TRT

Yılın Tarih ve Kültür Programı: Tarihin Belgeseli-Merhum İsmail Yağcı adına TGRT

Yılın Anadolu Vefa Ödülü: Merhum Mehmet Barlas-gazeteci-yazar- Sabah Gazetesi

Yılın Dijital İçerik Üretecisi Ödülü: Adem Metan

Yılın Emek Verenleri Ödülü: Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel.

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