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Türkiye
İHA 06.06.2024 02:52

Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Silivri TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Silivri TEM Otoyolu’nda İstanbul istikametinde seyir halindeki bir otomobile arkadan bir araç çarptı.

Daha sonra M.C. hakimiyetindeki tır da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır, bariyerleri aşarak yeşillik alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan tır sürücü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Araçlar yoldan çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. 

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