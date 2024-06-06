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Türkiye
AA 06.06.2024 01:59

Fatih'te tarihi binaya bitişik istinat duvarı çöktü

İstanbul Fatih'te eski bir kilise ya da sarnıç olduğu sanılan yapıya bitişik istinat duvarı çöktü.

Fatih'te tarihi binaya bitişik istinat duvarı çöktü
[Fotograf: AA]

Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta binaların arasında kalan tarihi yapıya bitişik haldeki istinat duvarı çökerek, alt taraftaki binanın bahçesine zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

Öte yandan, beş binanın arasında kalan ve dışarıdan görülmeyen yapıdan bir süredir parçalar koptuğu belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstinat duvarının çökmesi sonucu bahçesi zarar gören Ayşe Yücel, çok korktuklarını belirterek, "Buradaki duvarda zaten çatlaklar vardı. Uzun zamandır söylüyoruz, şikayette bulunuyoruz. Hiç kimse ilgilenmedi. İBB'den geldiler, 'Fatih Belediyesi ilgilensin.' dediler. Biz de CİMER'e yazdık. Olayın Valiliğe gittiği söylendi." diye konuştu.

Yücel, çökme riskinin devam ettiğini kaydederek, "Burada bahçem var, bir şeyler yapıyorum. Eğer gündüz olsaydı muhtemelen buranın altında kalmıştım. Üstünde de bir bina var. O binanın komple bu binanın üstüne çökmesinden korkuyorum." dedi.

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