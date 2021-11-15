Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin il ve ilçelerdeki asayiş olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Haklarında 61 yıl hapis cezası kararı olan sanıklar tutuklandı

Ekiplerce, 8-14 Kasım tarihleri arasında şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 61 yıl hapis cezası bulunan 17 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı. Motosikletli Yunus Timlerince yürütülen çalışmalarda ise hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette, çalıntı olduğu tespit edilen beyaz eşyalar ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız, 3 kurusıkı tabanca, 3 bin 135 paket gümrük kaçağı sigara, 550 puro, 5 kilo nargile tütünü, 30 elektronik sigara, 40 litre akaryakıt, 264 cinsel içerikli ürün, beyaz eşyalar ve 12 elektrik direği ile 56 fişek ele geçirildi.