Şiddetli yağışın ardından İnikan Deresi'nin debisi yükseldi. Aygün, Koçkar, Saltuk ve Akçesir mahallelerinin bağlantı grup yolu üzerinde yer alan beton köprü, şiddetli akıntıya dayanamayarak çöktü.

Olay sırasında köprü üzerinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yıkılma anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yol trafiğe kapatıldı

Çökmenin ardından güzergah güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yolun yapım ve bakımından sorumlu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yönlendirme ve onarım çalışması başlatırken, ulaşım için alternatif güzergah Hamzalı-Sason-Yücebağ-Sarıçoban mahalleleri üzerindeki yol olarak belirlendi.