Türkiye
Fabrika servis minibüsünün direğe çarpması sonucu 10 kişi yaralandı06 Kasım 2019 Çarşamba 03:39 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 03:43
Kahramanmaraş'ta, fabrika servis minibüsünün yönlendirme levhasının direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ahmet Kar idaresindeki fabrika servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı alt geçit girişindeki yönlendirme levhasının direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile minibüsteki 9 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA