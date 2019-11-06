Elma yerken boğulan engellinin organları üç hastaya umut oldu06 Kasım 2019 Çarşamba 02:01 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 02:04
Ordu'da yediği elmanın soluk borusuna kaçması sonucu solunumu duran ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Hasan Aydın'ın böbrekleri ve karaciğeri üç hastaya nakledilecek.
İki gün önce evinde yediği elmanın soluk borusuna kaçması nedeniyle fenalaşan zihinsel engelli Hasan Aydın, yakınları tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen Aydın'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Aydın'ın organlarını bağışladı.
Erzurum'dan gelen ekipler, yaklaşık 5 saatlik operasyonla Hasan Aydın'ın karaciğeri ve iki böbreğini, üç hastaya nakledilmek üzere aldı.
Organlar, Sağlık Bakanlığına ait helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Ordu Özel Umut Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Selçuk Yücesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın'ın ani solunum durması sonucu hastaneye getirildiğini söyledi.
Tüm müdahalelere rağmen Hasan Aydın'ın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirten Yücesan, organlarının ailesi tarafından bağışlandığını ifade etti.
Yücesan, organ bağışı konusunda duyarlı davranan Aydın'ın ailesine teşekkür etti.
Kaynak: AA