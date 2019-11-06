Molla Gürani Mahallesi'nde, bir evin sakinlerine ulaşılamadığı bilgisi üzerine polis adrese gitti.

İstanbul Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı.https://t.co/fn2tbZ3c9l pic.twitter.com/WHUmBNLAOd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2019

Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi.

Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Y. isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi.

[Fotoğraf: AA]

AFAD ve polis ekipleri giydikleri özel kıyafetlerle evde yaklaşık 2,5 saat inceleme yaptı.

İncelemenin ardından cesetler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan hayatını kaybeden 4 kardeşin de aynı evde yaşadığı ve psikolojik sorunlarının bulunduğu iddia edilirken, olayda intihar şüphesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, AA