Yayla Mahallesi Pirinççi Köy Yolu Sokak'ta otomobiller için filtre üreten iki katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söz konusu fabrikaya sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Kayıp olduğu belirtilen fabrikanın işçilerinden Sedat Cesur (43)'un cesedine ise yaklaşık 24 saat sonra ulaşılabildi. Cesur'un cesedinin savcının incelemesinin ardından fabrikadan çıkarılacağı öğrenildi.