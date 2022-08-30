Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkiinde sürücüsünün adı belirlenemeyen ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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