Türkiye
Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 yaralı14 Kasım 2019 Perşembe 19:08 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 19:12
Eyüpsultan'da kontrolden çıkan öğrenci servisini devrilmesi sonucu 7 öğrenci yaralandı.
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yıldıztabya Mahallesinde öğrenci servis minibüsü, yokuşta kontrolden çıkarak bir direğe çarpıp devrildi.
Kaçan sürücü aranıyor
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışıp çıkamadıkları görülen öğrenciler, civardaki vatandaşların müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, yokuştan kaymaya devam eden aracı iple elektrik direğine bağladı.
Olay yerinden kaçtığı belirlenen servis şoförünün kimliğinin tespitine çalışılıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: eyüpsultan öğrenci servis minibüsü