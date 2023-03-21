Milyonların talebi karşılık buldu. EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. 2 milyonun üzerinde çalışanın emekli olması bekleniyor. 31 Mart tarihine kadar başvuru yapan EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak.

İlk bayram ikramiyesi

2018'den bu yana emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi, EYT kapsamında emekli olacaklara da ödenecek.

"31 Mart itibarıyla başvuru yapmalılar"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerendirmelerde şunları kaydetti;

Emeklilik için başvuru esas. Başvuru yaptıkları ayı takip eden ayın başı itibarıyla emeklilik maaşlarını almaya hak kazanacaklar. Yani vatandaşlarımız 31 Mart tarihi itibarıyle başvuru yapmalılar ki 1 nisan itibarıyla maaşlarını almaya hak kazansınlar.

Emekli maaşı bağlamadan yani başvuru yapmadan ön ce ilgili bankalara gidip pazarlık yapmaları gerekiyor. Tabi bir de bayram ikramiyesi var. Bayram ikramiyelerinin de güncellenmesini bekliyoruz.