EYT'lilerin ilk maaşları için sayılı günler kaldı
Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekli olacakların ilk maaşları için sayılı günler kaldı. Emekliliğe hak kazananların maaşları ne zaman ödenecek? EYT kapsamında emekli olanlar, bayram ikramiyesi alabilecek mi? Detaylar haberimizde.
Milyonların talebi karşılık buldu. EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. 2 milyonun üzerinde çalışanın emekli olması bekleniyor. 31 Mart tarihine kadar başvuru yapan EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak.
İlk bayram ikramiyesi
2018'den bu yana emeklilerin aldığı bayram ikramiyesi, EYT kapsamında emekli olacaklara da ödenecek.
"31 Mart itibarıyla başvuru yapmalılar"
Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerendirmelerde şunları kaydetti;
Emeklilik için başvuru esas. Başvuru yaptıkları ayı takip eden ayın başı itibarıyla emeklilik maaşlarını almaya hak kazanacaklar. Yani vatandaşlarımız 31 Mart tarihi itibarıyle başvuru yapmalılar ki 1 nisan itibarıyla maaşlarını almaya hak kazansınlar.
Emekli maaşı bağlamadan yani başvuru yapmadan ön ce ilgili bankalara gidip pazarlık yapmaları gerekiyor. Tabi bir de bayram ikramiyesi var. Bayram ikramiyelerinin de güncellenmesini bekliyoruz.
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