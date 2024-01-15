Evrakta sahtecilik yoluyla usulsüz nakit beyannamesi dolduran 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki gümrük kapısında son 1 ayda 122 farklı şirket adına yüklü miktarda nakit beyannamesi dolduran 2 kişi, şüphe üzerine takibe alındı.

Söz konusu nakit beyannamelerinin sahte belgelerle hazırlandığı tespit edildi.

2 şüpheli ile 4 gümrük muhafaza memuru düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan ilk incelemede 1 milyar doların üzerinde bir tutarın sahte belgelerle yurda getirilmiş gibi gösterildiği belirlendi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.