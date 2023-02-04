Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evlerini düzensiz göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine para cezası
İstanbul'da koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikamette 94 düzensiz göçmen yakalandı. Evlerini bu göçmenlere kiralayan 10 ev sahibine ise toplam 241 bin 956 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.
94 düzensiz göçmen yakalandı
Esenyurt ve Sultangazi ilçelerindeki adreslere geçen ay operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde toplam 94 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.
10 mülk sahibine ceza
Operasyonda 10 mülk sahibine ise düzensiz göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 241 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
Sıradaki Haber
Korunan alanlara yapılan ziyaretlerde rekor kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz