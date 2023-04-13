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Türkiye
DHA 13.04.2023 17:43

Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İrinç ailesinin evlerine yıldırım isabet etti. Hasar oluşan evin sahibi Davut İrinç, "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık" dedi.

Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık
[Fotograf: DHA]

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Dağdibi köyünde meydana gelen olayda, Davut İrinç'in eşi, annesi ve 2 çocuğuyla, uyudukları eve sağanakla beraber yıldırım düştü.

Gürültüyle uyanan aile tedirginlikle dışarı çıktı. Evin içine düşen yıldırım, odadaki eşyalara zarar verdi.

Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık

"Lambalarımız patladı"

Olayı anlatan Davut İrinç, "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık. Kaldığımız odadan çıkınca, diğer odalar harabe halindeydi. Yıldırımla evdeki eşyalarımız zarar gördü. Elektrik panosu patladı. Patlama sesiyle birlikte elektrikli ev eşyalarımızın hepsi yandı. Yıldırımın isabet ettiği odada, o sırada kimse yoktu" dedi.

Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık

"Eşyalarımız sağa sola savruldu"

İrinç'in annesi Gülbahar İrinç ise evin duman içinde kaldığını ifade ederek, "Evimize bomba düştü sandık. Evdeki bir odanın duvarı delindi, eşyalarımız sağa sola savrulmuştu. Beyaz eşyalarımızın hepsi yandı. Aynı zamanda hayvanlarımızın kaldığı ahıra da yıldırım isabet etti. Ahırın tavan kısmı çöktü" diye konuştu. 

Evlerine yıldırım düştü: Ev duman içinde kaldı, Bomba atıldı sandık

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